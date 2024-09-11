Опубликована афиша «Больших гастролей» в Пушкинских Горах

22:51, 11 сентября 2024, ПАИ

С 20 сентября по 1 октября состоятся «Большие гастроли» театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера» в Пушкинских горах, организованные ФГБУК «Росконцерт». Пройдёт 11 показов десяти спектаклей, в том числе двух премьер. Об этом ПАИ сообщили в ТИЦ Псковской области.

В 2024 году гастроли состоятся в одиннадцатый раз.

Зрители увидят спектакли «Барышня-крестьянка», «Ревизор», «Свадьба Кречинского», «Горе от ума», «Сказка о Салтане и Гвидоне», «Сказка о золотом петушке», «Гамлет», «Укрощение строптивой», «Без вины виноватые» (премьера), «Маленькие трагедии» (премьера).

Также в рамках гастролей пройдёт выставка театральных костюмов из спектаклей «Пушкинской школы Владимира Рецептера», а артисты театра прочтут пушкинские стихи у стен Святогорского монастыря, на могиле Александра Пушкина.