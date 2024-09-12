Розовые ивы и клёны высадили в центре Локни

11:49, 12 сентября 2024, ПАИ

Шаровидные розовые ивы и клёны высадили в центре Локни, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала Ивана Белугина



Фото: из Telegram-канала Ивана Белугина



Фото: из Telegram-канала Ивана Белугина



Фото: из Telegram-канала Ивана Белугина



Фото: из Telegram-канала Ивана Белугина



Фото: из Telegram-канала Ивана Белугина



Фото: из Telegram-канала Ивана Белугина













Высадить деревья стало возможным благодаря активистам ТОС. «Именно они получили возможность преобразить и благоустроить любимый посёлок, выиграв региональный грантовый конкурс», – отметил Иван Белугин.

Саженцы высадили активисты «Движения первых», студенты сельскохозяйственного техникума и местные жители.