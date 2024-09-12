Розовые ивы и клёны высадили в центре Локни
Шаровидные розовые ивы и клёны высадили в центре Локни, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своём Telegram-канале.
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Фото: из Telegram-канала Ивана Белугина
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Фото: из Telegram-канала Ивана Белугина
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Фото: из Telegram-канала Ивана Белугина
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Фото: из Telegram-канала Ивана Белугина
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Фото: из Telegram-канала Ивана Белугина
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Фото: из Telegram-канала Ивана Белугина
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Фото: из Telegram-канала Ивана Белугина
Высадить деревья стало возможным благодаря активистам ТОС. «Именно они получили возможность преобразить и благоустроить любимый посёлок, выиграв региональный грантовый конкурс», – отметил Иван Белугин.
Саженцы высадили активисты «Движения первых», студенты сельскохозяйственного техникума и местные жители.
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