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Общество

На полигоне «Завеличье» в Пскове проходят практические занятия 76-й дивизии

На полигоне «Завеличье» в Пскове с 17 по 19 сентября проходит очередной этап практических занятий личного состава 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Фото из официального тг-канала Псковской области

«Будет громко. Просим сохранять спокойствие», – отмечается в посте.

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