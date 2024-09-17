На полигоне «Завеличье» в Пскове проходят практические занятия 76-й дивизии

08:34, 17 сентября 2024, ПАИ

На полигоне «Завеличье» в Пскове с 17 по 19 сентября проходит очередной этап практических занятий личного состава 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

«Будет громко. Просим сохранять спокойствие», – отмечается в посте.