Вклад - долгосрочный
Сегодня, 17 сентября – годовщина работы Михаила Ведерникова губернатором Псковской области. Шесть лет назад, в 2018 году он был избран главой региона на первый срок, в сентябре 2024 года – на второй. Но стоит напомнить, что де факто Ведерников управляет Псковской областью все семь лет, с октября 2017 года, когда президент Владимир Путин своим указом направил его руководить регионом.
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Фото: Сергей Герасимов
Тогда (Псковская область вместе со всей Россией жила еще в другой исторической эпохе) подводя первые итоги работы Михаила Ведерникова, медиа писали о нем: «взял высокий темп работы», «делает ставку на публичные и общественные проекты», но и «экономические проекты не в загоне». Но с тех пор регион, наша страна прошли тяжелый путь: пандемия, экономический кризис, продолжающаяся борьба за отстаивание право быть самостоятельным и уникальном центром мировой цивилизации. Как за это время изменился стиль работы Михаила Ведерникова и почему псковский губернатор работает вдолгую – разбираемся вместе.
Псков – Москва - Псков
Подавляющее большинство экспертов, характеризуя изменения, произошедшие при Михаиле Ведерникове в области, отмечают качественно новые отношения с федеральным центром. Они все меньше строятся на лоббистской основе (хотя, как и в любой стране, в России без лоббизма никуда), и – все больше на прагматичных, четко измеряемых и прозрачных критериях. Например, на качестве исполнения мероприятий национальных и федеральных проектов, инициативности региона.
Количественные показатели рывка в привлечении федеральной поддержки в Псковской область измеряются в объемах финансирования, выполнении инфраструктурных проектов. Эти цифры звучат на ежегодных отчетах главы региона перед Псковским областным Собранием, с ними можно ознакомиться здесь.
Важен другой момент. На протяжении нескольких лет Михаил Ведерников с кнутом и пряником отлаживал механизм участия региона в федеральных программах таким образом, чтобы все, что зависит от Псковской области (подготовка документов, проектов, ПСД) было сделано от и до – и заранее.
Конечно, не все проекты Псковской области сразу попадают в федеральные программы и получают финансирование – такого не бывает ни в одном из регионов России. Но в случае появления такой возможности – у Псковской области уже готовы нужные документы. Таких уже практически разработанных проектов, с необходимой проектно-сметной документации достаточно, чтобы создать задел на будущее развитие региона и его муниципалитетов. Отметим,что поддержка муниципалитетов регионом при разработке ПСД - один из элементов поддержке регионом местных властей.
Практически все проекты, с которыми Псковская область «выходит» на федеральный центр, ориентируются на запросы жителей региона. Так в районах области начались стройки новых школ, фактически с нуля была перезапущена сеть ФАПов, построена станция смягчения воды под Псковом, на порядок увеличился объем вложений в ремонт дорог в населенных пунктах области.
Псков в федеральных ведомствах давно не ассоциируется с «хотелками»: «хотелки» давно стали проработанными проектами с ясными целями и задачами, работающими на всю Псковскую область.
Команда 2018 – 20...
Кадровая политика - одна из тех составляющих работы любого руководителя, что позволяет полнее дать характеристику управленческой политике.
Семь лет назад Команда-2018 стала одним из элементов предвыборной кампании Михаила Ведерникова на первом губернаторском сроке. Но фактически – это было такой, можно сказать, брендированной, перезагрузкой кадровой политики, которую начал глава региона еще на старте своей работы.
Можно говорить о том, что новая для области управленческая логика проистекала из необходимости перезагрузки стратегии регионального развития. И речь здесь не столько об именах и фамилиях представителей команды Ведерникова, а, в первую очередь, о подходе к работе и исполнению своих обязанностей всеми без исключения ее членами.
Заявленные Михаилом Ведерниковым на старте критерии работы, своего рода формула - 24 на 7, три предупреждения – и до свидания! – поначалу воспринимались как некие максимумы нового руководителя.
Время показало: с одной стороны, формула Ведерникова позволила избавиться от тех элементов и винтиков механизма управления, которые оказались не способны принять и перестроиться на интенсификацию работы. А с другой – стало важной частью большого уравнения в решении которого – задел на среднесрочное и долгосрочное развитие Псковской области.
Какими несколькими словами можно обозначить базис, на котором строится работа команды Ведерникова? Пожалуй - инициативность, системность, синергетичность. Понятно, что значительная часть работы – это по-прежнему рутина, от нее никуда не денешься. Но рутина только сопровождает деятельность хорошо отлаженного механизма. Ведерниковские 24 на 7 – это не о работе в режиме аврала, а о ежеминутной готовности гибко реагировать ни вызовы и использовать весь инструментарий для развития Псковской области.
Не станем подробно анализировать кадровые назначения, которые осуществлял псковский губернатор. В конце концов, это не главный предмет нашего разговора. С точки зрения медиа, для которых крайне важна публичность чиновника, назначения Михаилом Ведерников можно оценивать под разным критериям. Как правило, в медиа исходят из публичности того или иного руководителя, доступности для комментариев. Но публичность и открытость, конечно, не единственный и уж конечно не первый критерий для оценки эффективности того или иного чиновника. Работа с «огнем, водой и трубами» на 90% может быть незаметна, но от этого - не менее эффективней, чем, к примеру, организация мероприятий событийного календаря.
Уместно сказать еще об одной важной особенности кадровой политики Михаила Ведерникова: он крайне щепетильно относится к ротации кадров. Сокращение или увольнение того или иного чиновника заметного ранга из правительства региона никогда не сопровождалось со стороны работодателя публичным шельмованием или заявлениями «не справился с работой». Хотя порой все основания для последнего были – и такие прецеденты охотно обсуждались и в обществе и в СМИ.
Новые «молодые и дерзкие» кадры появились не только в правительстве Псковской области: формула Ведерникова в равной степени применяется в муниципалитетах, в общественных организациях. Сделанная Ведерниковым ставка на системность и инициативность, их поддержку, очень быстро принесла плоды даже на местном, буквально дворовом, уровне. Получив возможность использовать инструменты финансовой поддержки регионального и федерального уровня, в Псковской области расцвели ТОСы и другие формы, вплоть до индивидуальных, форм общественных инициатив.
Прямо скажем, это удивительно наблюдать метаморфозу превращения еще вчера активно бухтящих и критикующих власти местных сообществ – в очаги общественной инициативы.
К слову, акцент на развитие ТОСов, который сделал псковский губернатор, полностью себе оправдал. В регионе, где несколько тысяч населенных пунктов, именно они стали локомотивом позитивных изменений. ТОСовский опыт Псковской области теперь активно тиражируется по всей России.
Но это еще одно несомненное умение Михаила Ведерникова: превращать противников в сторонников. Причем не молчаливых, а инициативных и деятельных.
Сохранить такой тренд совсем не просто. Но для будущего Псковской области развитие и поощрение инициативности с самых «низов» задача не менее важная, чем конструктивные отношения с федеральным центром.
Место региона на карте России
Псковская область всегда была и остается знаковым местом на культурной карте страны. Пушкинские Горы, Изборск, Печоры – уже давно визитка региона. Однако десятилетия Псковская область для большинства россиян была этаким придатком Ленинграда – Санкт-Петербурга: «Псковская область – это где? Это где-то под Питером». Можно, конечно, спорить с этим утверждением, однако факт остается фактом: идентификация региона-60 оставляла желать лучшего. С заявлением самости куда успешнее справлялись соседи из Великого Новгорода – и это становилось предметом если не зависти, то легкой обиды – да и с экономической точки зрения выражалось очень просто: по плотности потока туристов Псков долгое время Новгороду проигрывал.
Ситуация кардинально изменилась при Михаиле Ведерникове. Активное внедрение «псковости» в федеральную повестку стало одной из главных черт его политики.
Разрыв транспортной «блокады» региона, который, совершенно заслуженно, относят к достижениям Ведерникова, сам по себе ровным счетом ничего бы не значил – если бы плотность событийных мероприятий осталась такой же, какой была еще лет шесть назад.
Когда мы говорим о «событийке», речь идет не только и не столько о мероприятиях, завязанных на туристов, но и о событиях, благодаря которым Псковская область несколько раз в год непременно звучит в общефедеральной деловой, образовательной или политической повестке. Ведерникову и его команде пришлось пройти долгий путь – от проведения небольших форумов федеральных агентств до признания Пскова одним из комфортных и эффективных центров реализации политики Союзного государства.
Безусловно, это связано и с коренными изменениями на геополитической карте. Еще «на входе», в первые годы работы Михаила Ведерникова в регионе, Псковская область позиционировалась как западные ворота России. Это преимущество считалось одним из ключевых с точки зрения развития туризма и привлечения инвесторов.
Когда европейский мир ополчился на русский, Псковская земля в одночасье вспомнила, что была и остается порубежьем и форпостом. Надо отдать должное Михаилу Ведерникову: изменение геополитической обстановки, экономические санкции не стали началом конца инвестиционной политики региона, как предвещали пессимисты в 2022 году. Глава региона жестко контролировал процессы сопровождения инвесторов и привлечения новых, а вектор внешнеэкономических, политических и культурных связей еще активнее сместился в сторону Республики Беларусь.
Привлечение в Псков и проведение таких мероприятий, как, например, заседание Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, потребовало огромных организационных ресурсов. Псковская область находится в постоянной конкуренции с другими регионами по привлечению внимания к себе и своим задачам, однако наработанный бэкграунд крупных мероприятий, эффективная работа с нацпроектами, позиционирование Пскова как одного из новых центров российско-белорусской политики, свое дело сделали. Сюда же добавим большой пласт научно-образовательных проектов вузов России и Белорусии, центром реализации которых стал ПсковГУ.
Но вернемся к мероприятиям событийного туркалендаря.
Плотность ярмарок, форумов, концертов, иных событий в туристическом сезоне 2024 года в Псковской области установило новый рекорд. На недавно завершившейся Неделе креативной экономики неоднократно звучало выражение «регион 33 фестивале» – как своего рода новая фишка в позиционировании Псковской области. Там же, на Неделе в рамках дискуссионной площадки в медиацентре ПАИ один из участников привел пример, который емко отражает произошедшие при Михаиле Ведерникове изменения в позиционировании региона. «Еще несколько лет назад, объясняя, что я из Пскова, мне легче было сказать, что я из Питера. Люди не понимали, что это и где. Теперь я легко могу сказать, что я из Пскова и в ответ слышу: «Ты из Пскова!? Вот это круто! У вас там то-то и то-то!».
Конечно, процесс позиционирования Псковской области продолжается непрерывно. Но для эффективности этого процесса необходимо постоянно забрасывать в него «топливо»: в виде новых, нестандартных проектов, событий – и делать их максимально качественно и быстро. Настроить понимание этого Михаилу Ведерникову, кажется, получилось. Во всяком случае, эффект налицо: самоидентификация Псковской области обрела более четкие контуры и новые измерения.
Перед лицом опасности
Псковская область – регион со стабильной общественно-политической обстановкой. Однако смена власти, в частности, назначение или выборы нового руководителя региона – всегда воспринимается отдельными политическими силами и персонами как возможность свое влияние усилить или укрепить свои позиции.
Однако весь срок работы Михаила Ведерникова губернатором в регионе не произошло ни одного значимого общественно-политического кризиса. Во многом, благодаря сложившейся системе постоянных консультаций с ведущими политическими силами региона, в первую очередь, «Единой России».
Значимым фактором, безусловно, явилась консолидация общества перед внешними и внутренними угрозами: сперва пандемией, а затем военным и экономическим давлением Запада.
Важно отметить, что к этому моменту Михаил Ведерников создал реально, а не формально работающую систему каналов обратной связи: через собственные паблики, паблики государственных и муниципальных органов власти, ЦУР региона, депутатский корпус, созданный им институт общественных помощников губернатора. С началом СВО к ним добавились и быстро встроились региональное отделение фонда «Защитники Отечества», региональный комитет семей воинов Отечества.
В условиях, когда информация стала быстро циркулировать, а на запросы граждан ответы стали приходить куда быстрее и уже написанные человеческим языком (хотя рецидивов по-прежнему предостаточно), у политического мифотворчества, за счет которого выживали отдельные несистемные группы и политики, исчезла почва для подпитки. Пожалуй, один из самых наглядных тому примеров – разрушение мифа «Яблока» о Псковской области как оплоте этой партии. Главы муниципалитетов, несколько лет назад избранные от «Яблока», получив неуд от собственных избирателей, канули в Лету, а на последних муниципальных выборах в Гдовском районе «яблочный» кандидат потерпел сокрушительное поражение.
Со стороны критиков Ведерникова в «Яблоке» звучат заявления о зачистке политического пространства Псковской области. Впрочем, такие заявления звучат от них уже пару десятков лет в отношении чуть ли ни каждого псковского губернатора. Возможно, находясь за пределами России, легко спутать консолидацию общества с зачисткой.
Факт остается фактом: при губернаторстве Михаила Ведерникова в Псковской области наблюдается небывалая консолидация. Объяснять ее исключительно внешними угрозами было бы слишком просто.
***
Перед Псковской областью по-прежнему стоит целый ряд вызовов, преодолеть которые в одиночку региону непросто, ни в ближайшую и среднесрочную перспективу. Речь, в первую очередь, о демографии.
Эти вопросы не имеют простых решений. Их разрешение – это часть долгосрочной стратегии развития региона. Все свои семь лет работы главой региона Михаил Ведерников старательно продолжает раскручивать механизм решения этих глобальных задач. На наш взгляд, маховик удалось хорошо раскрутить, и теперь долгие годы он только будет набирать обороты - на благо Псковской области.
Михаил Ведерников остается верным своим основным принципам, о которых мы писали почти семь лет назад. Но сейчас, оглядываясь на пройденный путь можно говорить о том, что Ведерников перестроил всю парадигму управления регионом, формируя условия и позиции для непрерывного долгосрочного развития Псковской области. Эти условия и позиции характеризуются не только и не столько объемами привлеченного финансирования, числом проведенных мероприятий, реализованных масштабных проектов. В первую очередь - это изменение в настроении жителей региона, в постоянно растущем среди них числе тех, кого принято называть созидателями.
Поощрение и поддержка созидательных практик - вот, пожалуй, главное кредо политики Михаила Ведерникова.
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