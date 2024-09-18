Рост доходов Псковской области и новые выплаты педагогам обсудил бюджетный комитет Собрания

11:44, 18 сентября 2024, ПАИ

Заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов под председательством Александра Братчикова прошло в Собрании накануне первой после парламентских каникул сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Работа началась с рассмотрения поправок в областной бюджет текущего года, которые представила вице-губернатор Татьяна Баринова. Финансист озвучила общее увеличение доходной части – 2 млрд 349 млн 419 тысяч рублей, на такую же сумму увеличиваются и расходы.

Объём безвозмездных поступлений из федерального бюджета составляет 1,6 млрд рублей, собственные налоговые и неналоговые доходы региона увеличиваются на 739 млн рублей. Татьяна Баринова более подробно рассказала о налоговых поступлениях: по НДФЛ рост составляет более 436 млн рублей, план по акцизам перевыполняется на 118 млн рублей, поступления по налогу на прибыль уменьшаются на 111 млн рублей.

Вице-губернатор озвучила дополнительные объёмы финансирования расходных статей: 750 млн рублей выделены региону на закупку городских автобусов особо большого класса, 250 млн рублей предназначены для докапитализации регионального фонда развития промышленности, 374,8 млн рублей направляются на заработную плату бюджетникам, на организацию питания в бюджетных учреждениях – 104,8 млн рублей и на оплату коммунальных услуг – 64,5 млн рублей, на 16,8 млн рублей увеличиваются расходы на перевозку школьников. 162 млн рублей получат муниципалитеты на разработку ПСД и проведение госэкспертиз. «В целом с учётом предыдущих поправок эта сумма составила более 200 млн рублей», – уточнила предназначенный муниципалитетам объём целевых средств Татьяна Баринова.

Александр Братчиков обратил внимание на дополнительные средства на зарплату бюджетникам. По мнению депутата, 374 млн рублей в разрезе всей области недостаточно. Финансист подтвердила, что по поручению губернатора в Минфин готовится письмо с аргументацией о необходимости выделения региону дополнительных средств на оплату труда работников бюджетной сферы.

Председатель парламентского комитета также поинтересовался, имеются ли у региона коммерческие кредиты. Татьяна Баринова ответила, что в текущем году область ещё не брала кредиты в коммерческих банках, но в декабре для выполнения всех финансовых обязательств кредитование, как и в прошлые годы, будет необходимо.

Заслушав заключение Счётной палаты, члены комитета приняли решение рекомендовать к принятию предложенные изменения бюджета.

Далее депутаты рассмотрели два законопроекта, касающиеся выплат педагогам – за классное руководство и за высокие достижения школьников. Председатель правительственного комитета по образованию Андрей Ермаков пояснил, что вознаграждение за выполнение функций классного руководителя складывается из двух частей: федеральной и региональной.

Александр Братчиков попросил докладчика озвучить конкретную цифру – какую сумму на руки получат учителя. По словам специалиста, в сельской местности выплата составляет около 11 тысяч рублей, в Пскове – порядка пяти тысяч рублей, так как расчёт зависит от количества жителей в населённом пункте, где находится школа.

Депутаты поддержали законопроект, уточняющий переданные органам местного самоуправления полномочия по выплате вознаграждения за классное руководство.

Также Андрей Ермаков озвучил инициативу губернатора о введении в регионе дополнительной меры поддержки школьных учителей – установлении единовременного государственного пособия педагогическим работникам, которые подготовили победителей или призёров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также учеников, набравших максимальное количество баллов по стобалльной системе оценивания на едином государственном экзамене.

«50 тысяч – это не фиксированная сумма за сам факт, а выплата за каждого ребёнка. Подготовил учитель несколько стобалльников – получил больше», – озвучил уточняющую информацию руководитель исполнительного органа. Андрей Ермаков отметил, что по итогам прошедшего учебного года премию должны получить 43 педагога.

Депутаты без дополнительных обсуждений единогласно поддержали предложенный законопроект.