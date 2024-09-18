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Политика

Профильные вопросы сентябрьской сессии обсудили на социальном комитете Псковского областного Собрания

Повестку из профильных вопросов сентябрьской сессии предварительно рассмотрели члены парламентского комитета по труду и социальной политике – заседание прошло под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания Игоря Дитриха. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Депутаты поддержали инициативу исполнительной власти об установлении в регионе выплат для учителей, которые подготовили победителей и призёров всероссийских олимпиад, а также стобалльников по единому государственному экзамену.

«Очень важная и своевременная мера. Количество высочайших результатов по ЕГЭ у нас в регионе растёт, и хотелось бы, чтобы педагоги чувствовали в том числе и финансовый стимул и дальше такую высокую планку поддерживать», – отметил, представляя законопроект, председатель областного комитета по образованию Андрей Ермаков. В случае принятия закона уже в этом году выплату в размере 50 тысяч рублей получат 43 учителя за выдающиеся результаты своих учеников.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты затронули вопрос о вкладе репетиторов в подготовку школьников к сдаче ЕГЭ. «Эта дискуссия говорит о том, что вопрос очень тонкий и непростой, – взяла слово заместитель председателя комитета, директор великолукской школы Елена Даньшова. – Действительно, частный рынок образовательных услуг существует, и мы об этом знаем. Вопрос в том, как вернуть в школы тех учителей, которые ушли в репетиторство. Сделать это можно только через изменение системы оплаты труда. То, что мы сейчас поддерживаем наших педагогов, – это очень правильно». Комитет рекомендовал законопроект к принятию в двух чтениях.

Также депутаты поддержали поправки в региональное законодательство, уточняющие расчёт региональной составляющей вознаграждения педагогов за классное руководство. «464 миллиона рублей на эти цели выделяет федеральный бюджет и порядка ещё 45 миллионов рублей добавляет регион», – озвучил общие финансовые показатели председатель правительственного комитета по образованию Андрей Ермаков.

В ходе заседания депутаты рассмотрели изменения в закон «О туристской деятельности», которые актуализируют областное законодательство в соответствии с федеральными нормами, в том числе введение с 2012 года обязательной аттестации гидов и экскурсоводов. Члены комитета поддержали законопроект, отметив, что расширение полномочий по региональному контролю за деятельностью в этой сфере может потребовать введения дополнительных штатных единиц профильного органа исполнительной власти. К этому вопросу, по предложению Игоря Дитриха, депутаты вернутся в ходе обсуждения областного бюджета на 2025 год.

Рекомендацию поддержать по решению большинства членов комитета по труду и социальной политике получила федеральная инициатива о запрете на усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола.

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