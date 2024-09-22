Мотоциклист погиб в результате ДТП в Печорском районе

14:17, 22 сентября 2024, ПАИ

Водитель мотоцикла не справился с управлением при обгоне транспортного средства и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло на автодороге Изборск – Палкино – Остров у деревни Турок в Печорском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП мотоциклист погиб.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.