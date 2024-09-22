Мотоциклист погиб в результате ДТП в Печорском районе
Водитель мотоцикла не справился с управлением при обгоне транспортного средства и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло на автодороге Изборск – Палкино – Остров у деревни Турок в Печорском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП мотоциклист погиб.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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