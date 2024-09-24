Александр Котов: В Гдовском районе долгое время не было команды и ответственного лидера

15:41, 24 сентября 2024, ПАИ

Как будет продвигаться работа в Гдовском районе после избрания нового главы, рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 24 сентября.

«В каждом муниципалитете есть свои особенности и в Гдове они свои. Они связаны с тем, что там долгое время не было команды, опытного и ответственного лидера и, безусловно, это сказалось на ситуации, поэтому работать там придётся много и напряжённо. И результат нельзя будет увидеть ни через день, ни через два, ни через год», – отметил он.

Александр Котов подчеркнул, что к этой работе избранный глава Гдовского района Иван Мешков готов. «Мы об этом говорили на стадии, когда было выдвижение кандидатов, и я надеюсь, что сил и энергии ему хватит, а с профессиональной точки зрения мы ему будем помогать. Прежде всего, губернатор Псковской области Михаил Ведерников – у нас первый помощник глав муниципальных районов, мы со своей стороны как областное Собрание поможем, а также правительство региона», – сказал гость студии.

«Если удастся объединиться и использовать преимущества командной работы, то тогда всё получится», – заключил председатель Псковского областного Собрания депутатов.

Напомним, на территории Псковской области проходило 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). На досрочных выборах главы Гдовского района одержал победу представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков. За него отдали свои голоса 61,52% избирателей муниципалитета, принявших участие в выборах.

Отметим, что сегодня состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Гдовского района Ивана Мешкова.

Добавим, что после избрания главой Гдовского района Иван Мешков дал интервью в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Как проходила избирательная кампания, существует или нет гдовская аномалия, кто войдёт в команду нового главы, а также о развитии туризма и будущем муниципального образования читайте здесь.