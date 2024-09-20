О новой команде, местной аномалии, туризме и первоочередных задачах – в интервью с избранным главой Гдовского района

20:07, 23 сентября 2024, ПАИ

Как проходила избирательная кампания, существует или нет гдовская аномалия, кто войдёт в команду нового главы, а также о развитии туризма и будущем муниципального образования рассказал избранный глава Гдовского района Иван Мешков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Политической аномалии нет

– Что показали выборы: существует ли гдовская политическая аномалия?

– Выборная кампания была непростой, очень динамичной и активной. На встречах жители обозначали все наболевшие вопросы и проблемы. Всё шло штатно, никаких аномалий. Люди здесь адекватные, приветливые и очень переживают за свой край, готовы душу вкладывать в свой район.

– Многие говорили: там оплот одной из оппозиционных партий с сильными позициями, те держатся за муниципалитет и никогда его не отдадут. И никаких шансов для партии власти нет и не будет.

– Да, наши оппоненты делали ставку на то, чтобы быть против партии власти и против намерений и проектов, имеющихся сегодня. Безусловно, поддержка у них серьёзная. Но и на территориях, где люди вроде бы полностью поддерживали наших оппонентов, мы набрали достаточное количество голосов. На встречах строили диалог. Поначалу была агрессия, съёмки на телефон и провокации. Но ничего, мы находили общий язык и с этими людьми.

– А что за провокации?

– По поводу того, что я был руководителем Северо-Западной промышленной компании (16 сентября я сложил эти полномочия), что она работает с социальными государственными объектами и есть у нас нерешённые вопросы, задержка сроков по объективным причинам.

– Зачем идёте на пост главы района, если в Пскове никак не можете справиться с этими работами?

– Да. «Вот мы избираем главу района, а он здесь справиться не может. Какой же он руководитель?»

– Речь идёт о школах?

– Да. В проекте для первой школы не было ряда важных решений, и, соответственно, сметная документация не предусматривала их реализацию. И мы решали вопрос, как это преодолеть, где брать средства, какие работы сократить, но при этом реализовать весь проект и вовремя его сдать.

В другой школе, № 23, мы работали в отдельных помещениях в ходе учебного процесса, поэтому столовой смогли заняться только по окончании учебного года. До конца сентября полностью закончим все работы. Этим непростым делом будет заниматься мой преемник, так как я сложил полномочия директора и собственника компании. Сегодня у моих двух предприятий новый собственник и директор.

– Наверняка некоторые скажут: знаем эти истории, будет одной рукой руководить Гдовским районом, а другой – бизнесом заниматься.

– Раздвоиться не получится. Невозможно руководить Гдовским районом с тем количеством вопросов, которые надо закрывать, и уделять внимание немаленькому в рамках нашей области бизнесу. Без вариантов: только Гдовский район. Надо будет тут и жить, и погружаться в проблемы, и решать их как внутри района, так и в правительстве Псковской области. Поэтому даже если пожелать руководить тем и тем, это просто физически невозможно.

Великие спорщики

– Главный политический вопрос последнего года: нужны ли району прямые выборы главы или нужно преобразование в муниципальный округ? Несмотря на все уговоры и усилия областного Собрания и правительства, которые объясняли плюсы этого решения, великие гдовские спорщики его не приняли.

– Специфика есть. С людьми работать надо, объяснять. Почему не прошла муниципальная реформа? Там есть определённые силы, которые мутили воду. Где-то и наша команда недоработала. Бороться с Собранием я не собираюсь, работать конструктивно – безусловно да. Понятно, что есть оппозиционные депутаты, но с ними надо находить общий язык и договариваться. И для тех людей, кто против, расставлять приоритеты.

Тема муниципальной реформы не закрыта, она в любом случае состоится. Вопрос сроков.

– Вы только избрались и будете работать над тем, чтобы досрочно уйти?

– У меня нет цели досрочно уйти. Но есть федеральный закон, посылы правительства Псковской области и Правительства Российской Федерации. Вертикаль власти строить надо, и один из инструментов его строительства – муниципальная реформа. Она состоится. А тратить гигантские деньги на то, чтобы выбирать главу района, не совсем правильно.

– Ваш главный оппонент получил в два раза меньше голосов, но всё равно прилично – 30 %. Есть ли перспективы работать с оппозицией, или политические взгляды настолько разные, что это невозможно?

– Первое, что сделал мой оппонент, когда узнал результат выборов, – написал заявление об увольнении. При этом он сказал, что мы все жулики, хотя непонятно почему. Я его приглашал на встречу, но он отказался. Поддержка у него немалая, и у меня было желание с ним посотрудничать. К сожалению, человек принял такое решение и от сотрудничества отказался. Но в любом случае поддержка оппозиции у людей есть, работать с ними надо. Основной мой посыл в том, что оппозиция и партия власти – мы все работаем на благо людей и на благо района. Считаю, что надо находить точки соприкосновения. Я не говорю про объединение, но точки совместной работы находить следует.

– А звонили после выборов со словами поддержки?

– Звонков и поздравлений было очень много – из правительства, от бывших глав района, с которыми у нас был интересный и серьёзный диалог. Говорили, что в случае необходимости они готовы оказать поддержку, ведь у них гигантский опыт. Встречаться с ними буду обязательно и опыт перенимать тоже готов. Из оппозиции не звонил никто.

Команда губернатора

– Естественно, что новый глава формирует свою команду.

– Сегодня команда формируется. Часть специалистов привлеку из Пскова, но и на местный кадровый резерв буду опираться, потому как все вакансии мы приезжими коллегами не закроем.

Новая команда займётся реализацией программ, которые сейчас есть в области и в стране. Мы, по сути, будем начинать всё с нуля. Район в числе отстающих по участию в разного рода региональных, федеральных программах. В связи с этим бюджет муниципалитета и инфраструктурные проекты на его территории очень страдают.

– Ваш кадровый резерв из муниципалитета, «Единой России» или складывается по различным рекомендациям и переговорам?

– Это кадровый резерв губернатора, и он должен формироваться в том числе на уровне правительства. Это не Мешков сам решает. После обширных консультаций мы сформируем команду, непосредственно подчинённую губернатору Псковской области.

Ближайшее будущее

– В какие конкретно проекты муниципалитету надо входить во что бы то ни стало?

– Например, проект «Чистая вода». У нас очень большие проблемы в Гдове со скважиной. Её надо реконструировать, а по-хорошему рядом делать новую и строить новые очистные. Хотя это не решит все проблемы, так как у коммуникаций по результатам обследований аж 2014 года был износ 90 %. Значит, их нужно менять. То же касается водоотведения и канализации: все сети в очень плачевном состоянии.

Есть запрос на новое жильё, граждане готовы покупать. Но последний дом, если мне память не изменяет, лет 12 назад строили. Ещё стоит вопрос об аварийном фонде и переселении людей.

Можно участвовать в программе «Сельский клуб» и строить новые клубы: очень многие в ветхом состоянии, и проводить в них мероприятия невозможно. А запрос, особенно в летний период, когда кроме постоянных жителей приезжает порядка 150 000 дачников и гостей, большой, люди должны где-то проводить время. На одной встрече мне сказали: нам дискотеку устроить негде, проводим в старом клубе на свой страх и риск. А я считаю, что если люди готовы приходить на дискотеки либо на какие-то мероприятия и готовы оставлять за это деньги, должно быть помещение.

Кстати, дачники, надо отдать им должное, сильно облагораживают пространство. Есть территории рядом с населёнными пунктами, где они сами себе внутриквартальный свет сделали и сами за него платят. Дороги сделали и самих обслуживают. Этих людей надо поддерживать.

Люди к нам ездят, из города организуют поездки на автобусах в старую крепость. Обследовали её, надо раскопки проводить и потом уже восстанавливать стены и крепости. Недешёвое удовольствие, но очень большой магнит, который привлечёт в район туристов.

– Самый большой магнит в районе – Псковское озеро.

– Безусловно, и памятник в Самолве. Говоря о туристических маршрутах: мы должны создать несколько точек притяжения, куда люди будут приезжать. Но сегодня в городе даже гостиниц нет, где можно переночевать. Мест катастрофически не хватает. Базы отдыха заняты. Спортсменов, которых мы могли бы привлечь на знаковые мероприятия, разместить негде.

– В муниципалитетах всегда жалуются на зарплаты. Как планируете привлекать людей извне?

– Надо будет решить комплекс задач с их проживанием на территории района и с зарплатами: последние 10 лет зарплаты не индексировали. Но специалистов привлекают также интересная работа и перспективы роста.

– Какие структурные изменения предстоят в администрации?

– На самом деле нам надо написать программу того, что мы хотим видеть, допустим, через 10 лет. Сегодня её нет, надо прорабатывать с привлечением специалистов района и правительства Псковской области, куда и как мы пойдём, где будем изыскивать средства. Наш губернатор Михаил Юрьевич Ведерников – сторонник проектного финансирования. Так что «просто дайте нам денег» – такого не будет. Надо создать документ, запланировать средства и работать в этих рамках.

Ловить туриста на живца

– Очень много говорили во время предвыборной кампании о туристическом потенциале.

– Основной потенциал, безусловно, туризм. Будем инвесторов привлекать для тех же гостиниц, но прежде для них надо создать благоприятные условия – выделить площадку, подвести сети и предложить построить гостиницу либо ещё какие-то бизнес-идеи.

Инвесторы и раньше приходили, но, скорее всего, администрация где-то недорабатывала, люди разворачивались и уходили. А чтобы инвестор пришёл, администрация должна сделать всё для его поддержки, решать вопросы, причём не месяц, два, три или год, а очень оперативно на любых уровнях.

– Летом в Пскове плотный календарь – чуть ли не каждые выходные мероприятие, фестиваль, форум, событие. Не стоит ли гдовское «Наше море» проводить не три дня, а каждые выходные?

– Чем плотнее график, тем больше будет и туристов в районе. Я двумя руками поддерживаю все мероприятия. «Наше море» – классная задумка и реализация, и таких мероприятий надо делать много. С администрацией разговаривал – в принципе, нет общего объединённого календаря всех событий в районе. Каждый занимается проведением праздников самостоятельно. Я считаю, что надо делать на уровне района и делать единую программу, чтобы все знали, какие праздники где и когда будут, информировать об этом граждан. Надо очень плотно работать с правительством Псковской области, там крутые специалисты, которые такие мероприятия могут организовать либо помочь местным коллегам в их проведении.

Свой среди своих

– Что вы готовы сделать, чтобы вас перестали воспринимать в районе как пришлого?

– Решить очень много задач коммунально-бытового обслуживания и развития. Люди могут много говорить, но я считаю, что каждый человек должен остаться делами, которые он сделал на территории. Думаю, что всё удастся: в рамках выборной кампании я встречался с молодёжью, молодые готовы помогать и развивать свой район. И они прямо горят этим.

– После выборов уже проводили встречи?

– Была встреча с главами поселений, с временно исполняющим обязанности главы Гдовского района. Потихоньку вникаю в дела, в проблемы. Встречался и с управляющими компаниями.

– Telegram продолжите вести или специально обученные люди появятся в структуре администрации?

– Все социальные сети я веду сам. Единственно, мне помогают коллеги с фотографиями. Но если даже такой человек появится, то он не будет в структуре администрации, а будет, так сказать, моим доверенным человеком.

Я вижу потенциал в социальных сетях, хочу сделать и в Telegram и соцсети «ВКонтакте» две площадки, на которых люди будут получать больше информации, что в районе происходит, какие мероприятия планируются, чем занимается администрация, какие задачи и цели реализует.

Обращения уже есть – и о детских площадках, и об электрификации. Потихонечку люди начинают писать. И всё приходит ко мне на телефон. Стараюсь сразу ответить либо беру тайм-аут и отвечаю человеку на следующий день. Это очень хороший инструмент, поэтому бросать его ни в коем случае нельзя. Это очень хорошая обратная связь.