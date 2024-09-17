Избранный глава Гдовского района Иван Мешков стал гостем программы «Оглавление». Главное
Избранный глава Гдовского района Иван Мешков стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 17 сентября.
Главное из эфира:
- Иван Мешков после избрания главой Гдовского района сложил с себя полномочия генерального директора ООО «Северо-Западная промышленная компания». Компания была передана другому собственнику;
- Иван Мешков намерен переехать в Гдов. Сейчас он снимает там квартиру, однако в будущем при возможности планирует переехать в муниципальное жильё;
- в Гдовском районе нет политической аномалии. В районе живут адекватные и приветливые люди, готовые развивать территорию;
- во время избирательной кампании были попытки провокаций, в том числе со стороны оппозиционных партий;
- Иван Мешков приступил к формированию муниципальной команды. В неё войдут коллеги из Пскова и местные жители;
- в Гдовском районе необходимо развивать туристический потенциал. Также в муниципалитет нужно привлекать инвесторов – как минимум для строительства гостиниц;
- туристический поток в Гдовском районе насчитывает 150 тысяч человек;
- Иван Мешков планирует сделать из своих соцсетей площадку, на которой жители Гдовского района смогут получать информацию.
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