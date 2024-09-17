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Политика

Избранный глава Гдовского района Иван Мешков стал гостем программы «Оглавление». Главное

Избранный глава Гдовского района Иван Мешков стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 17 сентября.

Избранный глава Гдовского района Иван Мешков стал гостем программы «Оглавление». Фото: Андрей Степанов

Главное из эфира:

  • Иван Мешков после избрания главой Гдовского района сложил с себя полномочия генерального директора ООО «Северо-Западная промышленная компания». Компания была передана другому собственнику;
  • Иван Мешков намерен переехать в Гдов. Сейчас он снимает там квартиру, однако в будущем при возможности планирует переехать в муниципальное жильё;
  • в Гдовском районе нет политической аномалии. В районе живут адекватные и приветливые люди, готовые развивать территорию;
  • во время избирательной кампании были попытки провокаций, в том числе со стороны оппозиционных партий;
  • Иван Мешков приступил к формированию муниципальной команды. В неё войдут коллеги из Пскова и местные жители;
  • в Гдовском районе необходимо развивать туристический потенциал. Также в муниципалитет нужно привлекать инвесторов – как минимум для строительства гостиниц;
  • туристический поток в Гдовском районе насчитывает 150 тысяч человек;
  • Иван Мешков планирует сделать из своих соцсетей площадку, на которой жители Гдовского района смогут получать информацию.

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