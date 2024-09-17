Избранный глава Гдовского района Иван Мешков стал гостем программы «Оглавление». Главное

18:14, 17 сентября 2024, ПАИ

Избранный глава Гдовского района Иван Мешков стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 17 сентября.

Главное из эфира: