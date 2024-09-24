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Михаил Ведерников поручил главе Гдовского района держать вопрос строительства школ на особом контроле

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей встречи с главой Гдовского района Иваном Мешковым поручил держать на особом контроле вопрос строительства школ в муниципалитете, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников поручил Ивану Мешкову держать вопрос строительства школ на особом контроле. Фото: ПАИ

В частности, Иван Мешков доложил главе региона о том, что в Смуравьёво-2 строится школа на 250 мест. Срок строительства продлён до 7 сентября 2025 года. «Темпы неплохие, делаются уже наружные сети, большая часть по кирпичной кладке будет выполнена в этом году, завершать будут в следующем», – отметил он.

Кроме того, ещё один проект по строительству школы на 825 мест реализуется в Гдове. Тут заключён контракт на более чем млрд рублей. Работы по строительству новой школы в Гдове выполняются недостаточными темпами, но новый глава района надеется, что подрядчик будет стараться реализовать проект в установленные сроки – до 1 декабря.

«Вопрос строительства школы держите на особом контроле. Подрядчика нужно держать в тонусе. Если нужна будет помощь, мы можем подключиться. Но я всегда говорю: помогать правительство будет, но работать вместо вас нет», – обратил внимание Михаил Ведерников.

С 6 по 8 сентября 2024 года в Псковской области состоялись муниципальные выборы. На досрочных выборах главы Гдовского района одержал победу представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков. За него отдали свои голоса 61,52% избирателей муниципалитета, принявших участие в выборах.

После избрания главой Гдовского района Иван Мешков дал интервью в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Как проходила избирательная кампания, существует или нет гдовская аномалия, кто войдёт в команду нового главы, а также о развитии туризма и будущем муниципального образования читайте здесь.

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