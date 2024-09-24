Заместитель гендиректора Псковского музея обсудила перспективы сотрудничества с коллегами из Белоруссии
Заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королёва посетила с рабочим визитом Национальный художественный музей в Белоруссии, соглашение с которым было подписано в мае 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
В ходе встречи с заместителем генерального директора по научной и просветительской работе Викторией Кузьминой, учёным секретарём Анжеликой Янковской и заведующей отделом древнебелорусского искусства Еленой Карпенко коллеги обсудили перспективы сотрудничества в научной сфере и в реализации выставочных проектов.
«Также Эльвира Королёва познакомилась с экспозициями и выставками художественного музея. Особая признательность за увлекательную экскурсию и обстоятельный рассказ ведущему научному сотруднику отдела научно-исследовательской работы и маркетинга Анастасии Трофимчик», – отметили в пресс-службе.
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