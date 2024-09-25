О путешествиях Пушкина и героев его произведений узнают гости «Михайловского» 27 сентября

14:09, 25 сентября 2024, ПАИ

На бесплатные экскурсии по экспозиции «Подорожная-2024» из большого выставочного проекта «Дороги в жизни А. С. Пушкина» приглашает всех желающих государственный музей-заповедник «Михайловское» в пятницу, 27 сентября, когда будет праздноваться Всемирный день туризма. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Как пояснили в Пушкинском заповеднике, этот музейный проект призван рассказать о дорогах и путешествиях в XIX веке и, конечно, прежде всего – о путешествиях самого Пушкина и героев его лирических стихотворений, поэм и прозы. «Образ дороги в творчестве Пушкина – один из наиболее сложных и противоречивых, – отметили в «Михайловском». – Может показаться, что стихов с путевой тематикой у Александра Сергеевича не так и много, однако, если вчитаться, – всё творчество великого поэта пронизано его дорожными впечатлениями. Пушкин, как известно, был, говоря современным языком, невыездным, однако при этом изъездил практически всю современную ему Россию. Он бывал за Волгой, на Урале, в Крыму, дважды посещал Кавказ, колесил по дорогам Молдавии и Украины. Учёные подсчитали, что всего он проехал около 35 000 километров».

Экспозиция «Подорожная-2024» подготовлена сразу по нескольким фондовым коллекциям музея-заповедника. Это живопись, а также оригинальная и печатная графика, рассказывающие в первую очередь о местах, которые поэт проезжал по дороге в псковское родовое имение. Представлены на выставке и образцы декоративно-прикладного искусства. Увидят экскурсанты и предметы, которыми пользовались путешествующие от начала XIX столетия, а также документы, обязательные к предъявлению сотрудникам дорожных служб пушкинского времени. Посвящена выставка к 200-летию приезда поэта в так называемую северную ссылку.

Выставка «Подорожная-2024. Дороги в жизни А. С. Пушкина» развёрнута в музейном комплексе в деревне Бугрово в зале «Музейной почты», уточнили в пресс-службе.