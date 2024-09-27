Как жителям Псковской области получить выплаты из маткапитала: алгоритм действий

09:57, 27 сентября 2024, ПАИ

Около 400 псковских семей получили единовременную выплату из материнского капитала, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Сейчас подобная мера поддержки доступна для 3 000 мам и пап Псковской области, около 500 семей уже подали заявления. Деньги с выплаты родители могут потратить на нужды семьи. Воспользоваться такой возможностью могут те, у кого от материнского капитала осталось не более десяти тысяч.

«Осталась некоторая сумма от маткапитала в районе пяти тысяч. Мы узнали, что можно её снять и потратить на свои решения. Так, мы с семьей подумали и решили, что отдадим ребенка на развивашки, плодотворно подготовим к садику», – рассказала обладательница выплаты Ольга Макарина.

«Для получения единовременной выплаты необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», также можно подать заявление в клиентской службе отделения Социального фонда по Псковской области, который работает в каждом районе области, и заявление можно подать через МФЦ», – сообщила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Заявка будет рассмотрена в течение десяти рабочих дней, перечисление займет не более пяти. Размер выплаты составит фактическую сумму, оставшуюся на сертификате заявителя. Потолок выплаты – десять тысяч рублей, напомнила псковичам Наталья Мельникова. Если на счету остается больше, то выплата не осуществляется. Те семьи, которые попадают под данный критерий, получают уведомление на сайте «Госуслуги». На сайте доступно предзаполненное заявление, где нужно ввести реквизиты банковского счета.

Напомним, что ранее Владимир Путин предложил выплачивать семьям неиспользованные остатки маткапитала. Также президент России объявил 2024-й Годом семьи.