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О здоровье пожилых людей поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Главный гериатр Псковской области Дарья Ульвачева и заместитель начальника Псковского госпиталя для ветеранов войн Маргарита Жукова стали гостями программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 сентября.

Дарья Ульвачева и Маргарита Жукова стали гостями программы «Анамнез». Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • самому старшему пациенту госпиталя 101 год;
  • если у человека много хронических заболеваний и он принимает много препаратов – это звонок для посещения гериатра;
  • сбалансированное питание для пожилых людей должно включать овощи и фрукты, их количество должно достигать 400 граммов в день. В связи с развитием синдрома старческой астении важно потребление белка: рыбы, нежирных сортов мяса;
  • никакими продуктами нельзя злоупотреблять, всё должно быть в меру. Питание должно корректироваться в связи с хроническими заболеваниями и весом пациента;
  • «В компотах нет ничего плохого, если они не сильно сладкие. Но все маринованные продукты, конечно, содержат уксус, соль в больших количествах. Всё-таки всё должно быть очень дозированно. Лучше морозить и сушить», – отметила Маргарита Жукова;
  • деменция развивается по разным причинам, но обучение новому всегда помогает замедлить этот процесс. Нужно читать новые книги, гулять по новым маршрутам, изучать языки;
  • большую роль в профилактики деменции играют семья и новые технологии – смартфоны, социальные сети, а также интеллектуальные мобильные игры;
  • «Темп старения у каждого свой. Существует много причин: в первую очередь это генетика, образ жизни, характер работы, которую выполняет человек всю свою жизнь. Бывает, что уже в 40 лет человек начинает стареть, бывает, он и в 75 чувствует себя совершенно здоровым, и он действительно им является», – подчеркнула Маргарита Жукова;
  • людей старше 60 лет в Псковской области, по данным Росстата, около 27,5 % от всех жителей региона. В России эта цифра составляет 23 %.

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