О здоровье пожилых людей поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Главный гериатр Псковской области Дарья Ульвачева и заместитель начальника Псковского госпиталя для ветеранов войн Маргарита Жукова стали гостями программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 сентября.
Главное из эфира:
- самому старшему пациенту госпиталя 101 год;
- если у человека много хронических заболеваний и он принимает много препаратов – это звонок для посещения гериатра;
- сбалансированное питание для пожилых людей должно включать овощи и фрукты, их количество должно достигать 400 граммов в день. В связи с развитием синдрома старческой астении важно потребление белка: рыбы, нежирных сортов мяса;
- никакими продуктами нельзя злоупотреблять, всё должно быть в меру. Питание должно корректироваться в связи с хроническими заболеваниями и весом пациента;
- «В компотах нет ничего плохого, если они не сильно сладкие. Но все маринованные продукты, конечно, содержат уксус, соль в больших количествах. Всё-таки всё должно быть очень дозированно. Лучше морозить и сушить», – отметила Маргарита Жукова;
- деменция развивается по разным причинам, но обучение новому всегда помогает замедлить этот процесс. Нужно читать новые книги, гулять по новым маршрутам, изучать языки;
- большую роль в профилактики деменции играют семья и новые технологии – смартфоны, социальные сети, а также интеллектуальные мобильные игры;
- «Темп старения у каждого свой. Существует много причин: в первую очередь это генетика, образ жизни, характер работы, которую выполняет человек всю свою жизнь. Бывает, что уже в 40 лет человек начинает стареть, бывает, он и в 75 чувствует себя совершенно здоровым, и он действительно им является», – подчеркнула Маргарита Жукова;
- людей старше 60 лет в Псковской области, по данным Росстата, около 27,5 % от всех жителей региона. В России эта цифра составляет 23 %.
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