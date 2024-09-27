О здоровье пожилых людей поговорили на «Серебряном дожде». Главное

19:49, 27 сентября 2024, ПАИ

Главный гериатр Псковской области Дарья Ульвачева и заместитель начальника Псковского госпиталя для ветеранов войн Маргарита Жукова стали гостями программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 сентября.

Главное из эфира: