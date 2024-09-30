Более 30 классов в псковских школах закрыты на карантин

16:29, 30 сентября 2024, ПАИ

Более 30 классов в школах Псковской области закрыли на карантин. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным на 30 сентября, всего в Псковской области закрыли на карантин по ОРВИ и перевели на дистанционное обучение 31 класс в 15 школах.

Также на карантин по ОРВИ закрыты детский сад «Ленок» в Островском районе и три группы в трех дошкольных образовательных учреждениях региона, а также одна группа профессионального училища.

Напомним, что в область поступило более 160 тысяч доз вакцины от гриппа. При этом, по словам специалистов, начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре. Расписание мобильных пунктов вакцинации от гриппа в Пскове можно посмотреть по ссылке.

Также ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.