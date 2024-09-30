Что и насколько: как в России изменятся государственные выплаты семьям

22:12, 30 сентября 2024, ПАИ

В России вырастут пособия по беременности и родам, маткапитал на второго ребёнка и выплаты по уходу за детьми. Так, маткапитал проиндексируют с 1 февраля на 7,3 %, пишет ТАСС.

Сумма маткапитала на второго ребёнка, если не было трат по сертификату, составит 893 тысяч рублей, следует из проекта бюджета Соцфонда.

В 2025 году максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет до 794 тысяч рублей за 140 дней, максимальный размер выплат по уходу за ребёнком до полутора лет — в 1,4 раза, до 69 тысяч рублей в месяц.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи.

Ранее сообщалось, что более ста семей из Псковской области приняли участие в муниципальных этапах фестиваля «Семейные команды» Российского движения детей и молодёжи «Движение первых».