Жители Палкино спасли не улетевшего на зимовку аистёнка

12:24, 03 октября 2024, ПАИ

Жители Палкино спасли аистёнка-первогодку, который не улетел на зимовку. Об этом сообщается в группе «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

1 октября в аистиный центр обратились жители Палкино. Они рассказали, что во двор их соседей дней десять назад прилетел аист.

«Видимо, это тоже поздний птенец, который не успел улететь вместе со всеми. Вероятно, аиста привлекли курочки во дворе. Он стал частым гостем подворья, а на ночь улетал в аистиное гнездо неподалёку», – предположили в аистином центре.

Местные жители начали регулярно кормить аиста мясом и рыбой. Со временем аист осмелел и стал брать корм из рук, а когда похолодало – с курами заходить в курятник. Поймать его не составило труда.

В Палкино аиста звали Гришей, но позднее выяснилось, что это самка, Груня.

«Груня перезимует у нас и весной отправится в вольную жизнь»,– сообщили в аистином центре.