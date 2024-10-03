Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Проблемы и достижения аграриев обсудили парламентарии Северо-Запада в Пскове

Двухдневное заседание постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу под председательством Андрея Козлова проходит на базе Псковского областного Собрания депутатов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Пленарная часть заседания началась с приветствия спикера регионального парламента Александра Котова, который вкратце рассказал гостям об истории, географическом положении и основных направлениях современного развития Псковской области.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«По теме работы профильного комитета сразу вспоминается, что Северо-Запад – зона рискованного земледелия, но успехи в нашем сельском хозяйстве есть, и уже на протяжении длительного времени у нас наблюдается устойчивый рост производства», – дал оценку аграрной отрасли региона Александр Котов, отметив, что сам начинал работу в этом секторе.
«Могу сравнивать, что было раньше и сейчас. Это, конечно, совершенно другой уровень и совершенно другая культура производства, соответственно, и другие результаты у сельхозпредприятий. Раньше урожайность за 20 центнеров с гектара считалась трудовым подвигом, а сейчас цифрами 60-70 центнеров уже никого не удивишь», – привёл пример председатель Собрания, признав, что проблемы в отрасли также существуют и у законодателей есть возможность искать пути их решения через инструменты межпарламентского взаимодействия. Александр Котов пожелал коллегам плодотворной работы и хороших впечатлений от знакомства с Псковской областью.

С более подробным докладом о текущем состоянии и перспективах развития регионального агропромышленного комплекса выступил председатель правительственного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов. Специалист отметил, что псковские аграрии всегда сверяют результаты своей работы с показателями регионов Северо-Запада и особенно «главного конкурента» – Ленинградской области.

«Наша отрасль развивается, и на уровне Северо-Запада мы смотримся совсем неплохо», – сказал Николай Романов и привёл цифры в подтверждение своих слов: в этом году индекс сельскохозяйственного производства Псковской области составил 136%, что является самым высоким показателем в федеральном округе. Кроме того, регион демонстрирует успехи в молочном животноводстве, растениеводстве, развитии новых аграрных направлений, например, недавно открылась улиточная ферма. Среди основных проблем аграриев Николай Романов выделил недостаточность финансирования и сокращение возможностей льготного кредитования.

В ходе обсуждения доклада представители соседних регионов поинтересовались, какие формы поощрения работников аграрного сектора реализуются в Псковской области, получают ли сельхозпредприятия субсидии на закупку техники, как происходит ценообразование и как решается вопрос с поиском рынков сбыта произведённой продукции. Отвечая на последний вопрос, Николай Романов проинформировал коллег, что произведённую в Псковской области свинину охотно покупает Китай и Вьетнам. Спикер Александр Котов также прокомментировал прозвучавшие вопросы. «Государственное регулирование розничных цен – очень опасная история. Это было в своё время, и это привело в конечном итоге к тому, что цены всё равно было не удержать, а полки были пустые. Что касается международного рынка сбыта нашей продукции, то это даёт возможность предприятиям развиваться и инвестировать в последующее развитие производства», – высказался председатель областного Собрания.

В ходе дальнейшей работы члены комитета обсудили два обращения в российское правительство, подготовленные законодателями Вологодской области. Первая инициатива связана с проблемами реализации вступившего в силу с марта текущего года федерального закона о побочных продуктах животноводства. Как пояснил председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Вологодской области по аграрному комплексу и продовольствию Андрей Клеков, закон обязывает создавать специализированные площадки для хранения побочных продуктов животноводства в отдалении от объектов содержания животных. «Проблемы, которые волнуют сельхозпроизводителей, продиктованы очень значительными затратами на строительство специальных площадок. Суммы достигают более 100 млн рублей в одном проекте», – пояснил докладчик.

Председательствующий на заседании комитета Андрей Козлов обратил внимание, что серьёзные проблемы возникнут в первую очередь у мелких и средних хозяйств. «У крупных сельхозтоваропроизводителей все эти хранилища уже есть, а вот небольшим фермерским хозяйствам выполнить требования федерального закона очень сложно, а иногда и практически невозможно», – признал депутат.

По мнению региональных законодателей, необходимо установить меры государственной поддержки по возмещению части затрат на строительство специализированных площадок для хранения и переработки побочных продуктов животноводства, а также закупку соответствующего оборудования.

Ещё один рассмотренный членами комитета вопрос, требующий решения на федеральном уровне, касается пенсионного обеспечения работников сельского хозяйства. Речь идёт о расширении списка специальностей, по которым предусмотрена фиксированная выплата к страховой пенсии. Так, в актуальный перечень не попали бывшие бухгалтеры и сотрудники отдела кадров сельхозпредприятий, хотя до 1992 года этим сельским специалистам выплачивалась надбавка к пенсии. В письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина содержится просьба устранить это несоответствие. Оба обращения будут рассмотрены на ближайшей Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России и в случае поддержки направлены в Правительство РФ.

В завершение работы члены комитета по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу обсудили вопрос законодательного обеспечения и нормативно-правового регулирования научной деятельности в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 октября 2024

В программу диспансеризации в Псковской области добавился скрининг на гепатит С
03 октября 2024

Тренировка по пресечению теракта в школе прошла в Великих Луках
03 октября 2024

На площади Ленина больше не будут размещаться рекламные конструкции
03 октября 2024

Из-за ремонта путей изменится расписание поездов по маршруту Великие Луки – Нелидово – Великие Луки
03 октября 2024

Материалы для III сборника историй участников СВО собирает фонд «Защитники Отечества» в Псковской области
03 октября 2024

Проблемы и достижения аграриев обсудили парламентарии Северо-Запада в Пскове
03 октября 2024

Небольшие дожди ожидаются в Псковской области 4 октября
03 октября 2024

Переехавшие в Псковскую область соотечественники будут вовлечены в программу «Псковский гектар»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...