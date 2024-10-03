Из-за ремонта путей изменится расписание поездов по маршруту Великие Луки – Нелидово – Великие Луки

14:47, 03 октября 2024, ПАИ

Из-за ремонта путей в октябре изменится расписание пригородных поездов по маршруту Великие Луки – Нелидово – Великие Луки, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

9, 23 и 30 октября отменяются поезда № 6804 Великие Луки – Нелидово, № 6803 Нелидово - Великие Луки.

3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 и 31 октября отменяется пригородный поезд № 6804 Великие Луки – Нелидово.

4 и 7 октября поезд № 6804 Великие Луки – Нелидово проследует до станции Земцы. Поезд № 6803 Нелидово - Великие Луки отправится от станции Земцы.

11, 14, 18, 21, 25 и 28 октября поезд № 6804 Великие Луки – Нелидово проследует до станции Западная Двина.

7, 14, 21 и 28 октября поезд № 6951 Нелидово - Великие Луки отправится от станции Земцы.