Опубликован сентябрьский медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области

11:39, 04 октября 2024, ПАИ

Медиарейтинг руководителей региональных органов власти, глав муниципалитетов и депутатов Псковского областного Собрания за сентябрь 2024 года составило издание «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

В топ-15 медиарейтинга депутатов Псковского областного Собрания по итогам сентября первое место занял председатель областного Собрания депутатов Александр Котов (медиаиндекс – 2629), второе – вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих (медиаиндекс – 1433), а третье – заместитель председателя Собрания Армен Мнацаканян (медиаиндекс – 814).

В топ-15 медиарейтинга псковских чиновников по итогам сентября первое место занял врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев (медиаиндекс – 360), второе место – председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков (медиаиндекс – 352), а третье – председатель областного комитета по сельскому хозяйству и государственному надзору Николай Романов (медиаиндекс – 349).

Сентябрьский топ-15 медиарейтинга глав местного самоуправления возглавил глава Пскова Борис Елкин с медиаиндексом 3 429. На втором месте оказался глава Островского района Дмитрий Быстров (медиаиндекс – 720), а на третьем – глава Дновского района Михаил Шауркин (медиаиндекс – 577).

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».