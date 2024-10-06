Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Два псковских боксёра прошли в 1/8 чемпионата России по боксу

Боксёры из Псковской области Артур Кулаков и Вадим Иванов прошли в 1/8 чемпионата России по боксу в Иркутске. Об этом ПАИ сообщили в Федерации бокса России.

Фото: Федерация бокса России

Артур Кулаков в бескомпромиссном и кровавом поединке одолел представителя Хабаровского края Руслана Трушникова, а Вадим Иванов, боец 2003 года рождения, выиграл у 36-летнего боксёра из Владимирской области Александра Коровина. Оба одержали победу единогласным решением судей.

В следующем бою, который состоится 8 октября, Вадим Иванов попытается обойти Алексея Скомороху из Красноярского края. Он в своём первом бою, будучи мастером спорта, одолел спортсмена международного класса.

А Артуру Кулакову также предстоит состязаться с мастером спорта Сергеем Колденковым из Кстова Нижегородской области, который в предварительном поединке также справился с мастером спорта международного класса.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 октября 2024

Два псковских боксёра прошли в 1/8 чемпионата России по боксу
06 октября 2024

Праздник спуска на воду двадцатиместного «Дракона» в Пскове
06 октября 2024

В Пскове появился ещё один «Дракон»
06 октября 2024

Восемь команд соревнуются в турнире по волейболу в Себежском районе
05 октября 2024

Названы победители открытого турнира Себежского района по настольному теннису
05 октября 2024

Подведены итоги Кубка Псковской области по гребле на байдарках и каноэ
05 октября 2024

Чемпионат и первенство Псковской области по лыжероллерам и кроссу проходят в Островском районе
05 октября 2024

Открытое первенство по мини-футболу прошло в Невеле

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...