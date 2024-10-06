Два псковских боксёра прошли в 1/8 чемпионата России по боксу

15:33, 06 октября 2024, ПАИ

Боксёры из Псковской области Артур Кулаков и Вадим Иванов прошли в 1/8 чемпионата России по боксу в Иркутске. Об этом ПАИ сообщили в Федерации бокса России.

Артур Кулаков в бескомпромиссном и кровавом поединке одолел представителя Хабаровского края Руслана Трушникова, а Вадим Иванов, боец 2003 года рождения, выиграл у 36-летнего боксёра из Владимирской области Александра Коровина. Оба одержали победу единогласным решением судей.

В следующем бою, который состоится 8 октября, Вадим Иванов попытается обойти Алексея Скомороху из Красноярского края. Он в своём первом бою, будучи мастером спорта, одолел спортсмена международного класса.

А Артуру Кулакову также предстоит состязаться с мастером спорта Сергеем Колденковым из Кстова Нижегородской области, который в предварительном поединке также справился с мастером спорта международного класса.