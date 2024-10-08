В Печорском районе осудили пенсионера за пьяную езду
Пенсионера осудили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в Печорском районе. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
64-летний пенсионер ранее был подвергнут административному наказанию, не имея водительских прав, сел за руль пьяным, но не справился с управлением и съехал с дороги.
Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование, которое подтвердило опьянение.
Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.
Печорский районный суд признал пенсионера виновным в совершении преступления по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, на срок 2 года.
Автомобиль пенсионера конфискован в доход государства.
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