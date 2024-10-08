В Печорском районе осудили пенсионера за пьяную езду

09:20, 08 октября 2024, ПАИ

Пенсионера осудили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в Печорском районе. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

64-летний пенсионер ранее был подвергнут административному наказанию, не имея водительских прав, сел за руль пьяным, но не справился с управлением и съехал с дороги.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование, которое подтвердило опьянение.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Печорский районный суд признал пенсионера виновным в совершении преступления по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, на срок 2 года.

Автомобиль пенсионера конфискован в доход государства.