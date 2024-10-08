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Культура

Редкая органная музыка прозвучит на концерте в Пскове

12 октября в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове состоится концерт органной музыки из цикла «Дух свободы», сообщили ПАИ организаторы.

Андрей Коломийцев. Фото предоставлено организаторами

В концерте примет участие органист Андрей Коломийцев, выпускник Высшей школы музыки в Штутгарте (Германия), преподаватель органа и клавесина на факультете искусств СПбГУ, штатный органист лютеранско-евангелического прихода святой Екатерины (Санкт-Петербург), лауреат международных органных конкурсов.

Прозвучат произведения немецких композиторов и композиторов эпохи барокко Георга Муффата, Иоганна Якоба Фробергера, Иоганна Кристофа Пахельбеля, Иоганна Каспара Керля, испанского композитора и органиста XVII века Пабло Бруна, фламандского композитора и органиста XVII-XVIII века Абрахама ван ден Керкховена, итальянского композитора и органиста эпохи барокко Алессандро Польетти и французских композиторов и органистов эпохи барокко Кристофа Муаро и Клода-Бенинь Бальбатра.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.

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