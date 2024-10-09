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Эксперты подсчитали, где в Псковской области можно испечь самый дешёвый губник

Агрегатор скидок, акций и кешбэка «Едадил» проанализировал стоимость приготовления псковского губника — традиционного блюда Псковской области — в шести городах региона (Псков, Великие Луки, Остров, Невель, Печоры и Опочка). Дешевле всего приготовить губник можно в Великих Луках, а дороже всего — в Опочке.

Фото: ПАИ

Псковский губник — это пирог с начинкой из соленых грибов, который запекается в духовке. Основные ингредиенты для его приготовления включают ржаную или пшеничную муку, соленые грибы (чаще всего рыжики или грузди), лук и подсолнечное масло.

Результаты исследования показали, что себестоимость одного губника в Великих Луках составляет 65,23 рубля (со скидкой 19%). В Невеле и Пскове губник можно приготовить по близкой цене — 66,93 рубля (14%) и 68,22 рубля (20%) соответственно.

Дороже всего приготовить псковский губник в Опочке — 69,17 рубля (с итоговой скидкой 16%). В числе городов с высокой стоимостью приготовления также оказались Печоры (68,67 рубля, скидка 16%) и Остров (68,66 рубля, скидка 16%).

Самую низкую стоимость приготовления псковского губника показали Великие Луки — 65,23 рубля (со скидкой 19%). В тройку самых доступных городов также вошли Невель (66,93 рубля с учетом скидки 14%) и Псков (68,22 рубля с учётом скидки 20%).

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