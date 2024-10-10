О молодёжном театре «Фонарь» и спектаклях поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Руководители молодёжного театра «Фонарь» Даниил Иванов и Анастасия Сидорова стали гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 октября.
Главное из эфира:
- молодёжный театр «Фонарь» в феврале следующего года отметит десятилетие;
- в первом составе театра было шесть-семь человек, а сегодня – 45;
- труппа готова к пополнению: любой желающий с 15 лет (верхнего порога нет) может прийти в театр, посмотреть репертуар, познакомиться с коллективом и принять решение, готов ли он стать его частью;
- «Фонарь» даёт спектакли в малом зале Городского культурного центра в Пскове. В репертуаре три спектакля: «Завтра была война», «Чучело», «Маленькие женщины»;
- руководители (они же режиссёры) берут для спектаклей только тот материал, который откликается в его участниках, молодых ребятах, – о взрослении, выборе жизненного пути, недопонимании сверстников и родителей, о первой любви. Поэтому в зрительном зале всегда много молодёжи, но и среди взрослых есть поклонники театра;
- помимо основного состава, есть подготовительная группа, где занимаются дети от пяти до 12 лет;
- на неделе, помимо репетиций, проходят различные тренинги – по пластике, актёрскому мастерству и другие;
- два новых спектакля готовит молодёжный театр «Фонарь» в Пскове;
- первый спектакль по повести Владимира Тендрякова «Ночь после выпуска» зрителям представят уже в ноябре. Это история о ребятах, которые окончили десятый класс в советской школе и сталкиваются с проблемой, что они выпустились и не знают о себе ничего, не понимают, что им делать в жизни дальше. И там происходит своего рода проверка формирования их личности, того, как они относятся друг к другу, к этой жизни;
- вторая премьера состоится в декабре: театр «Фонарь» поставит новогодний спектакль для детей;
- Даниил Иванов и Анастасия Сидорова убеждены, что Пскову нужен молодёжный театр, где смогли бы работать выпускники колледжа искусств, в который стремились бы даровитые участники любительских театров и который обязательно нашёл бы своего зрителя.
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