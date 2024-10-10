О молодёжном театре «Фонарь» и спектаклях поговорили на «Серебряном дожде». Главное

19:16, 10 октября 2024, ПАИ

Руководители молодёжного театра «Фонарь» Даниил Иванов и Анастасия Сидорова стали гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 октября.

Главное из эфира: