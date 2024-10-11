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Культура

Выставка «Новая Земля» откроется в Пскове 20 октября

Выставка «Новая Земля» откроется в Псковском областном центре народного творчества 20 октября в 17:00. На ней будут представлены результаты одноименного симпозиума по керамической скульптуре, прошедшего этим летом в деревне Потолово Печорского округа, сообщили ПАИ в областном центре народного творчества.

Афишу предоставили в Псковском областном центре народного творчества

Основная задача проекта – осмысление локальной идентичности Печорской земли через современное искусство. Художники из разных городов создали более 20 скульптур, объектов и инсталляций на основании личных наблюдений, экскурсий, лекций и встреч. Симпозиум стал пространством диалога для художников, исследователей и местных жителей.

В творческую команду вошли профессионалы из различных сфер: дизайна, керамики, стекла, академической скульптуры, стрит-арта, новых медиа.

Посетители выставки из первых уст узнают, каково заниматься современным искусством в деревне, познакомятся с технологиями создания керамики и смогут лично пообщаться с авторами произведений.

Проект «Арт-симпозиум «Новая Земля» реализуется индивидуальным предпринимателем Кириллом Карязиным при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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