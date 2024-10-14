Ещё более миллиона рублей потеряли псковичи после общения с телефонными мошенниками

13:20, 14 октября 2024, ПАИ

Ещё более миллиона рублей потеряли жители Псковской области после общения с телефонными мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, псковичам звонили неизвестные злоумышленники. Они под предлогами предотвращения несанкционированного снятия денег со счетов, а также предоставления дополнительного заработка за счёт инвестиций в интернете ввели собеседников в заблуждение.

В результате после общения с махинаторами псковичи потеряли в общей сложности более миллиона рублей. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.