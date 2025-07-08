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Общество

Пять человек спасли при пожаре в Пскове

Два пожара ликвидировали в Псковской области 7 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Пожар на улице Труда в Пскове. Фото: ПАИ

Так, двухкомнатная квартира горела на первом этаже на улице Труда, 22 в Пскове. Огонь полностью уничтожил кухню. Квартира закопчена на площади 10 квадратных метров. Пожарные эвакуировали пятерых человек, в том числе двух детей. Никто не пострадал. Предположительная причина – аварийный режим работы металлорезинового шланга между газовой плитой и магистральной линией газоснабжения. На месте пожара работали 16 специалистов МЧС России и пять единиц техники.

Пожар на улице Советской в Пскове. Фото: ПАИ

Также в Пскове на улице Советской горел автомобиль ГАЗ-3221 2012 года выпуска. Огонь повредил подкапотное пространство. Возможной причиной пожара стал аварийный режим работы проводки в подкапотном пространстве. Возгорание ликвидировали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.

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