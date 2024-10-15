ПИЛГ закрывается на карантин
Псковская инженерно-лингвистическая гимназия закрывается на карантин, стало известно ПАИ из собственных источников.
Школа перейдёт на дистанционный режим обучения.
Ранее сообщалось, что на карантин закрылись школы № 1, 18, 24 и 26.
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