Школа №26 в Пскове закрывается на карантин
Школу № 26 в Пскове закроют на карантин с 11 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
Ведомство выдало предписание на приостановление учебного процесса в Псковском педагогическом комплексе сроком на 10 дней.
Ранее в Пскове из-за высокой заболеваемости переведены на дистанционное обучение две школы. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области проводят эпидемиологические расследования в школах Пскова.
Ранее сообщалось, что девять классов закрыты на карантин в Псковской области. По словам специалистов, начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре. Расписание мобильных пунктов вакцинации от гриппа в Пскове можно посмотреть по ссылке.
Также ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.
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