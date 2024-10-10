Школа №26 в Пскове закрывается на карантин

17:40, 10 октября 2024, ПАИ

Школу № 26 в Пскове закроют на карантин с 11 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Ведомство выдало предписание на приостановление учебного процесса в Псковском педагогическом комплексе сроком на 10 дней.

Ранее в Пскове из-за высокой заболеваемости переведены на дистанционное обучение две школы. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области проводят эпидемиологические расследования в школах Пскова.

Ранее сообщалось, что девять классов закрыты на карантин в Псковской области. По словам специалистов, начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре. Расписание мобильных пунктов вакцинации от гриппа в Пскове можно посмотреть по ссылке.

Также ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.