​Три вида ПЭТ-упаковки запретят в России

08:40, 18 октября 2024, ПАИ

Производство трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ-упаковка) будет запрещено в РФ с 1 сентября 2025 года, пишет «Интерфакс».

Согласно документу, в России будет запрещено производить и использовать ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности (кроме бутылок голубого, белого, зеленого и коричневого цветов, а также бесцветных), многослойные ПЭТ-бутылки и ПЭТ-упаковку с этикеткой из поливинилхлорида (за исключением термоусадочной этикетки).

Принятое решение должно «способствовать уменьшению потребления неутилизируемой и необрабатываемой ПЭТ-упаковки, переходу на использование экологичной упаковки, что позволит снизить нагрузку на полигоны размещения отходов и воздействие на окружающую среду в целом».

В министерстве также рассчитывают на увеличение объема вторичной переработки и повышение качества вторсырья благодаря отсутствию ПВХ-частиц, полиамидов из многослойной упаковки и других частиц.