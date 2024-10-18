Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Так, баня горела на улице Строителей в Опочке. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.
Также возгорание произошло в неэксплуатируемом строении на улице Почтовой в Пушкинских Горах. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём.
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