Пожарные ликвидировали возгорание дровника на территории почты в Пушкинских Горах
В Пушкинских Горах на территории почтового отделения на улице Почтовой произошло возгорание дровника. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня. Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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