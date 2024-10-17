Пожарные ликвидировали возгорание дровника на территории почты в Пушкинских Горах

19:44, 17 октября 2024, ПАИ

В Пушкинских Горах на территории почтового отделения на улице Почтовой произошло возгорание дровника. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.