Псковский драмтеатр опубликовал афиши декабря и новогодних праздников

12:32, 18 октября 2024, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина приглашает зрителей провести предновогоднюю пору и праздничные дни в театре. Учреждение культуры возьмёт только два выходных дня – 31 декабря и 1 января, в остальные дни будет играть детские утренники и дневные и вечерние взрослые спектакли, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Помимо спектаклей Пушкинского театра в декабре псковичи смогут познакомиться с двумя работами Донецкого республиканского академического молодёжного театра из Макеевки. «Над пропастью во ржи» Джерома Дэвида Сэлинджера и «Левшу» Николая Лескова труппа, которая уже приезжала в Псков со спектаклями «Человек из Подольска» и «Как боги» в 2022 году, покажет 4 и 5 декабря.

Сформирована и программа «Кулов-феста» (11–16 декабря) – именного фестиваля, посвящённого молодому российскому режиссёру Тимуру Кулову, чей спектакль «Каинова печать» пополнит репертуар Псковского театра драмы в 2025 году. Акмолинский русский драматический театр из казахского города Кокшетау покажет спектакли «Лютый» по рассказу казахского классика Мухтара Ауэзова и «Станционный смотритель» по повести Александра Пушкина. Казанский ТЮЗ имени Г. Кариева привезёт сказку для взрослых о войне по произведению татарского фантаста Аделя Кутуя «Приключения Рустема», удостоенную в этом году специальной премии «Золотая маска». Буинский драматический театр из Татарстана покажет вербатим «Жребий» на основе интервью с сельскими жителями республики. Закроет фестивальную программу спектакль по повести Николая Гоголя «Нос» от Санкт-Петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева, где Тимур Кулов с нынешнего сезона служит штатным режиссёром. Об открытии продаж билетов на фестивальные спектакли театр сообщит дополнительно.

В декабре зрителей ждёт премьера музыкального спектакля «Перекрёсток» по русскому романсу и русской поэзии. В качестве исполнителей на сцену в буфете театра выйдут артисты Мария Фомина, Георгий Болонев, Сергей Скобелев и певица Катя Руч. В связи с ажиотажным спросом билетов на этот спектакль театр объявляет, что продажи билетов на «Перекрёсток» будут открыты в понедельник, 21 октября, в полдень.

Спектакль Гульназ Балпеисовой «Маленькие трагедии» по произведению Пушкина, первый премьерный показ которого пройдёт 30 ноября, театр также представит 1 декабря, 5, 6 и 7 января.

Праздничным подарком для детей станет приключенческая история «Пиратский Новый год» – утренние спектакли театр будет играть с 24 декабря по 8 января.

В праздничную афишу вошли также недавние премьеры и театральные хиты – комедии «Влюблённые» (2, 3, 4 января), «Амфитрион» (4, 7 января) и «Соседи» (8 января), эпическая драма «Лягушки» (11 января), спектакли по Пушкину и Чехову «Пиковая дама» (10 января), «Метель» (12 января) и «Ионыч» (9 января).

С 13 по 19 января труппа возьмет выходные, и театр откроет свои двери для зрителей снова 20 января – афиша на конец января также опубликована. Подробнее читайте по ссылке drampush.ru/afisha.