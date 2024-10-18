Более 21 тонны испанского клея из свиного желатина не пропустили в Россию на госгранице в Псковской области

14:56, 18 октября 2024, ПАИ

21,6 тонны клея на основе технического желатина не пропустили на российско-эстонской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Произведённая в Испании партия клея на основе технического желатина следовала в Москву. Однако во время документарного контроля было установлено нарушение временных ограничений на импорт в Россию из стран – членов ЕС пищевого и технического свиного желатина. Ограничения были введены 2 августа из-за неблагополучной эпизоотической обстановки на территории Европейского союза по инфицированию вирусом африканской чумы свиней. Однако, по данным ветеринарного сертификата, при производстве товара использовался свиной желатин.

Ввоз партии клея на таможенную территорию ЕАЭС запрещён. Товар возвращён на сопредельную территорию, уточнили в пресс-службе.