Часть улицы Некрасова в Пскове перекроют на три недели

15:24, 18 октября 2024, ПАИ

Участок улицы Некрасова в Пскове перекроют на три недели для проведения дорожных работ. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

С 21 октября до 10 ноября с 9:00 до 22:00 будет закрыта одна полоса проезжей части улицы Некрасова между зданиями № 23 и № 31 при движении от Октябрьского проспекта в сторону улицы Карла Маркса.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.