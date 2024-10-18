Часть улицы Некрасова в Пскове перекроют на три недели
Участок улицы Некрасова в Пскове перекроют на три недели для проведения дорожных работ. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.
С 21 октября до 10 ноября с 9:00 до 22:00 будет закрыта одна полоса проезжей части улицы Некрасова между зданиями № 23 и № 31 при движении от Октябрьского проспекта в сторону улицы Карла Маркса.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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