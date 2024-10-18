О здоровье толстой кишки поговорили в программе «Анамнез». Главное

16:08, 18 октября 2024, ПАИ

Гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стал хирург-колопроктолог Вячеслав Новиков.

Главное:

– На базе областной больницы в отделении общей хирургии развернуто 10 проктологических коек, пять – в Великих Луках.

– Частые проблемы, с которыми обращаются пациенты: геморрой, анальные трещины и полипы толстой кишки.

– Семейный полипоз – наследственное заболевание. Диагностику необходимо проводить уже в раннем детстве.

– Геморроем страдают и женщины, и мужчины. У женщин он провоцируется беременностью и родами. У мужчин – тяжелой физической работой.

– Геморрой не перерождается в рак, и его можно лечить консервативно на ранних стадиях. А вот полипы удаляют обязательно – это провокаторы онкоболезней.

– Полную картину покажет колоноскопия. Ее нужно делать регулярно после 45 лет. Диспансеризация – в особую помощь, когда сдается анализ кала на скрытую кровь.

– Геморрой провоцируют ожирение, вредные привычки, острая пища и фастфуд.