Пожарные спасли нежилой дом в Пушкиногорском районе

08:20, 21 октября 2024, ПАИ

Возгорание произошло в нежилом доме в деревне Арапово Пушкиногорского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на рядом стоящий дом. По словам хозяев, дом использовался в качестве склада, а проживали они в новом доме на этом же участке.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.