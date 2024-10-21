Пожарные спасли нежилой дом в Пушкиногорском районе
Возгорание произошло в нежилом доме в деревне Арапово Пушкиногорского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на рядом стоящий дом. По словам хозяев, дом использовался в качестве склада, а проживали они в новом доме на этом же участке.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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