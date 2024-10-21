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Имена семи бойцов удалось установить поисковикам по итогам «Студенческой вахты Памяти» в Псковской области

Имена семи бойцов удалось установить поисковикам за время «XI Студенческой вахты Памяти: Северо-Западный фронт» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Поисковом движении России.

Фото здесь и далее: Поисковое движение России

Более 60 молодых людей из 20 регионов России проводили поисковые работы около деревни Колотушино Дновского района.

За время «Вахты Памяти» поисковики подняли останки более 150 человек.

Из них по медальонам удалось установить имена семи человек:

– уроженец Пензенской области Куприянов Василий Семёнович, 1901 года рождения. Был призван в Новосибирской области, пропал без вести после 15 августа 1942 года;

– уроженец Кировской области Дрягин Николай Алексеевич, 1913 года рождения. Пропал без вести в декабре 1941 года;

– уроженец Калининской (Тверской) области Круглов Александр Степанович, 1907 года рождения. Пропал без вести в январе 1942 года;

– уроженец Вологодской области Старков Николай Петрович, 1913 года рождения. Был призван из Архангельской области. Пропал без вести 13 октября 1941 года, 1069 СП 311 СД;

– уроженец Башкирской АССР Плотников Иван Афанасьевич, 1910 года рождения. Пропал без вести в декабре 1941 года;

– уроженец Чувашской АССР Тройцкий Феодосий Васильевич, 1905 года рождения. Пропал без вести в октябре 1941 года;

– уроженец Мордовской АССР Вагапов Хафиз Хасянович, 1912 года рождения. Пропал без вести в сентябре 1941 года.

Также на найденных ложках удалось обнаружить фамилии: Савкин и Королёв.

На церемонии закрытия «Вахты Памяти» в семьи героев, чьи имена удалось установить, передали медальоны Лукашева Андрея Николаевича, 1902 года рождения; Дордукова Алексея Васильевича, 1912 года рождения; Тимченко Степана Сергеевича, 1902 года рождения; Ченцова Петра Ивановича, 1914 года рождения.

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