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Культура

Опубликован новый выпуск «Михайловской пушкинианы»

Новый, 104-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» размещён на официальном сайте Государственного Пушкинского заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

На первой странице обложки нового сборника – репродукция картины Алексея Мищенко «Петровское. Парк» (1965 год). Из фондов «Михайловского»

Новый сборник называется «Реставрационные работы в мемориальных парках». Он включает в себя материалы научно-практической конференции «Сады и парки России» памяти Валентины Агальцовой, которую проводили в Пушкинском заповеднике в апреле текущего года.

В сборник вошли 24 статьи и заметки, подготовленные профильными специалистами из обеих столиц, а также из Пскова, Московской, Ленинградской, Рязанской и Псковской областей. Значительная часть материалов новой книги посвящена истории мемориальных парков и, главное, опыту работы с такими непростыми объектами материальной культуры.

Читатель найдёт информацию не только о парках собственно Пушкинского заповедника, но и о Монрепо и Александрии, об Остафьево, о репинских «Пенатах» и Менделеевском Боблово, о зелёных насаждениях музея-усадьбы Сергея Есенина, о Ерлинском парке-дендрарии, в конце XIX – начале XX века принадлежавшем известному журналисту, драматургу, редактору-издателю «Петербургской газеты», сельхозпроизводителю Сергею Худекову.

«Важно, что жизнь садов зачастую показана через призму жизни и характеров их устроителей и владельцев. Разумеется, что такие статьи и заметки вызывают особенный интерес как у читателей из самого широкого круга, так и у представителей профессионального сообщества», – отметили в пресс-службе музея.

Устроители конференции и, затем, составители сборника постарались представить разные аспекты паркоустроительной и реставрационной темы. Так, например, публикация ведущего научного сотрудника фондов Пушкинского заповедника Елены Ступиной, подготовленная по материалам её выступления на чтениях, посвящена обнаруженному исследовательницей рисунку псковского землемера Иванова с видом дома Пушкина в Михайловском в XIX века (хранится в фондах Российской государственной библиотеки). Этот рисунок, вероятнее всего – оригинал, с которого сделана знаменитая литография Александрова 1837 года, до недавнего времени считался утраченным, и его находка – в своём роде сенсация.

В публикации Елены Ступиной «…Ибо вид будет несравненно приятнее»: вид Михайловского из альбома Дондуковых-Корсаковых» отмечено, что изображение растительности на рисунке, сделанном с натуры, может стать одним из датирующих признаков и позволит уточнить некоторые элементы атрибуции различных художественных документов. Кроме того, изучение этого материала может быть учтено в последующих планах реставрации Михайловского.

В пресс-службе заповеднике особо подчеркнули, что издание, в первую голову адресованное специалистам в области истории, краеведения, реставрации, музейного дела, паркового хозяйства, будет интересно и для другой части читательской аудитории, для всех, кто неравнодушен к истории отечественной культуры и пушкинских мест России.

Бумажная версия новой книги объёмом в 2,5 печатного листа (328 страниц) свёрстана и отпечатана в типографии «Псковское возрождение». Тираж сборника, который распространяется бесплатно, весьма скромен – 150 экземпляров. Однако на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» новую книгу могут свободно читать и скачивать все желающие. Издание доступно по адресу pushkinland.ru, в разделе «Специалистам → Библиотека → Михайловская пушкиниана».

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