Садово-парковая конференция проходит в Пушкинском заповеднике

12:36, 25 апреля 2024, ПАИ

Научно-практические чтения «Реставрационные работы в мемориальных парках» начались сегодня, 25 апреля, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Эта конференция — уже девятая в рамках многолетнего конференц-проекта «Сады и парки России», посвящённого памяти Валентины Агальцовой — выдающегося ландшафтного архитектора, автора ряда проектов реставрации исторических парков и многих трудов по истории и восстановлению мемориальных парков и лесопарков. Именно под ее руководством в «Михайловском» в канун 200-летия со дня рождения поэта с 1995 года велись комплексные ремонтно-восстановительные и реставрационные лесо- и паркоустроительные работы.

Открыли чтения докладом главного хранителя лесов и парков Пушкинского заповедника Галины Пиврик, который был посвящён истории реставрации парков Пушкинского заповедника и, главное, работам, которые уже проведены или ведутся в настоящее время в рамках подготовки к 225-летию Пушкина. Среди них новые насаждения на усадебной затее «Солнечные часы» и реставрация дорожки вдоль «Зелёной залы» в Тригорском, реставрация дорожки вокруг пруда-«Рыбы» в Петровском, дорожки вокруг «Острова уединения» в Михайловском, многое, многое другое.

В музее уточнили, что в программу открывшейся сегодня конференции вошло более 20 докладов и сообщений. С ними выступят ландшафтные архитекторы и дизайнеры, преподаватели высшей школы, музейщики, работающие с историческими садами и парками, другие профильные специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Московской, Ленинградской, Рязанской и Псковской областей. К обсуждению предложены отдельные страницы из истории мемориальных парков, опыт восстановления и эксплуатации отдельных природных объектов в усадьбах и дворцовых ансамблях и их окрестностях, в том числе — водных объектов, оранжерей, цветников, проч., проч.

Работа чтений, включающих в себя как пленарные заседания, так и выезды в мемориальные парки Пушкинского заповедника, рассчитана на два дня. В настоящее время конференция в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» продолжает свою работу. Планируется, что её материалы будут опубликованы в одном из ближайших выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».