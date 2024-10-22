Ждать ли псковичам вторую волну заболеваемости внебольничными пневмониями, рассказала эксперт
Может ли в Псковской области быть вторая волна заболеваемости внебольничными пневмониями, рассказала ПАИ главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко.
«Всё зависит от вовремя предпринятых мер и усилий, направленных на ликвидацию очагов микоплазменной инфекции. Профилактика микоплазменной инфекции соответствует таковой при других респираторных заболеваниях, включает осуществление карантинных мероприятий в очаге инфекции, изоляцию больных на дому либо в стационаре», – пояснила она.
При этом личная профилактика подразумевает избегание тесного контакта с больными лицами, соблюдение личной гигиены, использование средств индивидуальной защиты, оздоровительные мероприятия, специфическая профилактика не разработана, уточнила Анастасия Повторейко.
Напомним, сейчас в больницах Псковской области находится 71 ребёнок с внебольничной пневмонией.
Ранее глава Пскова Борис Елкин в связи с высокой заболеваемостью пневмонией принял решение отправить с 21 октября школы города на дистанционное обучение. При этом в образовательных учреждениях на время карантина сформированы дежурные группы в начальных классах. Также с 21 октября приостановлены занятия в учреждениях допобразования.
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Ждать ли псковичам вторую волну заболеваемости внебольничными пневмониями, рассказала эксперт