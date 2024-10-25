Псковский стадион «Локомотив» получил новую вывеску
Новую вывеску получил стадион «Локомотив» в Пскове, сообщается на личной странице руководителя стадиона «Машиностроитель» Ольги Черкасовой в соцсети «ВКонтакте».
«Сооружение этого спортивного комплекса – яркий пример коллективного энтузиазма. Молодежь железнодорожного узла вложила свои силы и время, чтобы создать место для спорта, радости и единения», – отметила Ольга Черкасова.
Напомним, что недавно на «Локомотиве» появились баскетбольные кольца. Позже стало известно, что весной они дополнятся разметкой и на этом месте появится полноценная баскетбольная площадка.
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