Не вылетевший из Москвы в Псков рейс отменён окончательно

15:03, 27 октября 2024, ПАИ

Не вылетевший из Москвы в Псков рейс отменён окончательно. Самолёт, который должен был покинуть столицу ещё в 8:00, но не сумел сделать это из-за густого тумана над Псковом, не вылетит вовсе. Это следует из информации на онлайн-табло аэропорта Внуково.

Время вылета в течение дня несколько раз переносилось. По последним данным, самолёт должен был взлететь из Москвы в 16:10.

Также туман испортил планы пассажиров рейса Минеральные Воды – Псков. Вместо аэпорота княгини Ольги самолёт сел в петербургском Пулково.