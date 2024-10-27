Не вылетевший из Москвы в Псков рейс отменён окончательно
Не вылетевший из Москвы в Псков рейс отменён окончательно. Самолёт, который должен был покинуть столицу ещё в 8:00, но не сумел сделать это из-за густого тумана над Псковом, не вылетит вовсе. Это следует из информации на онлайн-табло аэропорта Внуково.
Время вылета в течение дня несколько раз переносилось. По последним данным, самолёт должен был взлететь из Москвы в 16:10.
Также туман испортил планы пассажиров рейса Минеральные Воды – Псков. Вместо аэпорота княгини Ольги самолёт сел в петербургском Пулково.
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