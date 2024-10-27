Псковичи стали призёрами чемпионата и первенства СЗФО по плаванию

21:12, 27 октября 2024, ПАИ

Псковичи стали призёрами чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по плаванию, которые прошли в Кингисеппе. Об этом ПАИ сообщили в Федерации плавания Псковской области.



Фото: Федерация плавания Псковской области



Фото: Федерация плавания Псковской области



Фото: Федерация плавания Псковской области



Фото: Федерация плавания Псковской области



Фото: Федерация плавания Псковской области



Фото: Федерация плавания Псковской области



Фото: Федерация плавания Псковской области













В первые два соревновательных дня на чемпионате Ярослава Полякова выиграла серебро на дистанции 200 метров баттерфляем, а Анастасия Щеглова стала бронзовым призёром на дистанции 200 метров брассом.

В первенстве победу на 400 метров комплексным плаванием одержал Захар Болоболов. Также спортсмен взял серебро на 200 метрах и бронзу на 100 метрах баттерфляем. Серебряной медалью первенства отличилась Анастасия Щеглова на 50 метрах брассом.

Бронзовые медали соревнований в различных дисциплинах выиграли Евгения Васильева и Илья Рощупкин.

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