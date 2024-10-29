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Псковичей приглашают поучаствовать в Международном фестивале музыки и танца «Союз талантов России»

Жителей Псковской области приглашают поучаствовать в Международном фестивале музыки и танца «Союз талантов России», сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Изображение: комитет по молодёжной политике Псковской области

Фестиваль пройдёт в очном формате с 31 мая по 1 июня в Колонном зале Дома союзов в Москве. Мероприятие будет приурочено к празднованию 80-летия Великой Победы и направлено на укрепление духовно-нравственных ценностей, памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, а также о подвигах участников специальной военной операции.

Проект «Союз талантов России» направлен на поиск лучших творческих дарований в регионах России. В рамках фестиваля-конкурса пройдёт образовательная программа по направлениям: хореография, вокал, инструментальное исполнительство.

Участниками фестиваля-конкурса могут стать солисты и ансамбли, занимающиеся в детской школе искусств, детской музыкальной школе, доме культуры, досуговых центрах и дворцах детского и юношеского творчества, в средне-специальных музыкальных учебных заведениях, а также студенты вузов, творческие коллективы и отдельные исполнители различных жанров – как любители, так и профессионалы. Возраст участников от пяти до 35 лет.

В состав жюри проекта входят солисты Большого театра и Кремлёвского балета, педагоги Музыкального училища имени Гнесиных, звёзды вокальных и танцевальных ТВ-шоу. Победители проекта примут участие в праздничном гала-концерте «Песни, опалённые войной» и выступят на одной сцене со звёздами эстрады и кинематографа.

Подать заявку на участие и узнать подробности о конкурсе можно на сайте.

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