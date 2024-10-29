Десятый профильный лагерь «Поверь в себя – 2024» проходит в Псковской области
В Псковской области стартовала десятая профильная смена в рамках программы «Поверь в себя – 2024». Это ценностно-ориентированная и реабилитационная программа для подростков из Пскова и районов области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
В смене участвуют 50 ребят в возрасте от 13 до 17 лет. До 3 ноября они будут находиться на базе «Юность» в Островском районе, где их ждёт разнообразная программа: спортивные игры и состязания, творческие мастер-классы и образовательные мероприятия.
Во время смены ребята смогут улучшить свои навыки в строевой подготовке, научиться работать в команде и проявить себя в личных соревнованиях. Кроме того, с подростками постоянно работает педагог-психолог.
Инициатором проведения программы «Поверь в себя» в Псковской области является региональное УМВД России. Проект проходит при поддержке областного правительства и членов регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей». В программе помимо сотрудников полиции участвуют представители сфер образования, медицины, спорта и общественности, включая волонтёров из числа курсантов и студентов областного центра, а также военнослужащих.
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