Десятый профильный лагерь «Поверь в себя – 2024» проходит в Псковской области

17:41, 29 октября 2024, ПАИ

В Псковской области стартовала десятая профильная смена в рамках программы «Поверь в себя – 2024». Это ценностно-ориентированная и реабилитационная программа для подростков из Пскова и районов области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

В смене участвуют 50 ребят в возрасте от 13 до 17 лет. До 3 ноября они будут находиться на базе «Юность» в Островском районе, где их ждёт разнообразная программа: спортивные игры и состязания, творческие мастер-классы и образовательные мероприятия.

Во время смены ребята смогут улучшить свои навыки в строевой подготовке, научиться работать в команде и проявить себя в личных соревнованиях. Кроме того, с подростками постоянно работает педагог-психолог.

Инициатором проведения программы «Поверь в себя» в Псковской области является региональное УМВД России. Проект проходит при поддержке областного правительства и членов регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей». В программе помимо сотрудников полиции участвуют представители сфер образования, медицины, спорта и общественности, включая волонтёров из числа курсантов и студентов областного центра, а также военнослужащих.