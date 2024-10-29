Ретро-клуб «Старая пластинка» начал работу в Красногородском районе
Ретро-клуб «Старая пластинка» начал работать на базе Платишинского сельского клуба в Красногородском районе, пишет газета «Заря».
Основой для создания клуба послужила личная фонотека его организатора Светланы Одноколкиной и специалиста по методике клубной работы Надежды Ивановой.
Старые виниловые пластинки – это целый пласт культуры, который хранит в себе множество воспоминаний, отметили участники клуба, которые будут не только слушать пластинки, но и изучать биографии известных композиторов и устраивать ретро-вечеринки под композиции старых лет.
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