Орден Мужества вручили семье опочанина Артёма Грабовского, погибшего при исполнении воинского долга

20:15, 29 октября 2024, ПАИ

Глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин вместе с военным комиссаром Опочецкого, Красногородского и Себежского районов Сергеем Егоровым вручили орден Мужества семье погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции Артёма Грабовского. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Юрий Ильин и Сергей Егоров выразили искреннее соболезнование Любови и Владимиру Грабовским в связи с постигшим их горем.

«Сердечно выражаю соболезнования. Мы всегда будем помнить о подвиге Артёма, который не задумываясь встал на защиту справедливости. Его отвага станет примером для будущих поколений, а память о нём будет жить в наших сердцах. Вместе мы сильнее, и вместе мы будем хранить память о настоящих героях!» – сказал Юрий Ильин.